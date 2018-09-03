​Сотрудник ООО «Ярославская керамическая мануфактура» Степан Баранник стал победителем всероссийского смотра-конкурса народных художественных промыслов «Молодые дарования – 2018». В номинации «Птицы как источник вдохновения» ему присуждены диплом и I премия за композицию из керамики «Снегири». Работа выполнена в технике ярославской майолики.



Мастер-керамист АНО «Творческое объединение ремесленников «Слобода» Екатерина Мельник по итогам конкурса стала лауреатом государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства России и для талантливых молодых мастеров литературных, музыкальных и художественных произведений. Она представила на рассмотрение жюри композицию «В деревне», состоящую из шести фигур людей в русском стиле.



Всероссийский смотр-конкурс проходил в Чебоксарах. Организатором выступает ассоциация «Народные художественные промыслы России». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году было представлено свыше 1100 произведений 350 авторов из 36 регионов.



Справка



С 1990 года ассоциация в целях поддержки творчества молодых мастеров проводит всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования», в котором принимают участие молодые талантливые мастера народных художественных промыслов, внося тем самым достойный вклад в сохранение и развитие народного искусства – глубинного пласта отечественной культуры. За эти годы в нем приняли участие более 8 тысяч молодых художников и мастеров. Сегодня многие из участников и лауреатов прошлых конкурсов стали ведущими и главными художниками предприятий народных художественных промыслов, удостоены почетных званий «Заслуженный художник Российской Федерации», «Народный художник России».



Проведение смотра-конкурса «Молодые дарования» по поддержке творчества молодых мастеров народных художественных промыслов России позволяет сохранять преемственность художественного мастерства поколений, передающих традиционные навыки и технологии молодым мастерам, стимулировать и активизировать творческий потенциал молодых художников и мастеров промыслов, способствует формированию межнациональных отношений, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также позволяет привлечь внимание широкой общественности к системным изменениям в отрасли и проблемам сохранения и развития народных художественных промыслов России.