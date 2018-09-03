​В минувшее воскресенье в Ярославле прошел девятый этап серии забегов «Бегом по Золотому кольцу». На дистанции различной протяженности – от 300 метров до 21,1 километра – вышли около 7 тысяч человек.



Как и в прошлом году, в рамках ярославского этапа был проведен чемпионат России по полумарафону. Он собрал профессиональных спортсменов со всей страны. Лучший результат в мужском зачете показал вице-чемпион прошлогоднего полумарафона Артем Аплачкин – его результат 1 час 4 минуты 45 секунд. Среди женщин чемпионкой России стала Татьяна Архипова: спортсменка закончила гонку с личным рекордом и рекордом трассы – 1 час 11 минут 23 секунды. Серебряные призеры чемпионата – Николай Чавкин и Ирина Сергеева, бронзовые – Александр Именин и Мария Осокина.



После профессиональных спортсменов на трассу вышли любители. В полумарафоне победили Петр Иваненко и Александра Каланова: 1 час 9 минут 54 секунды и 1 час 18 минут 55 секунд соответственно. С четвертым результатом финишировал призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане лыжник Денис Спицов.



Также состоялся забег на 10 километров. Трехкилометровая гонка по традиции стала одной из самых многочисленных. В ней приняли участие почти 2,5 тысячи человек. Вместе со всеми любителями бега эту дистанцию пробежала и хедлайнер ярославского полумарафона – генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.



– Трасса просто отличная, – поделилась впечатлениями после забега Тина Канделаки. – Я уже участвовала в подобных забегах, например в Казани, и ощущения очень схожие. Маршрут пролегает через самый центр города, виды просто шикарные. Добавляет интереса чередование спусков и подъемов. Спасибо организаторам.



Также были организованы детские забеги на 300 и 600 метров. Пейсмейкером здесь выступила многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Зыкина.



В рамках мероприятия прошел фестиваль «Дети и спорт – будущее России». Это уникальная площадка, где каждый мог попробовать себя практически в любом виде спорта, от единоборств до прыжков на батуте. Свои площадки представили порядка 40 спортивных организаций региона.



Следующий забег проекта «Бегом по Золотому кольцу» состоится 8 сентября во Владимире. Далее 15 сентября – в Коломне, 30 сентября – в Ростове и 7 октября – в Москве.