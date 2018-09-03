​Минэкономразвития РФ внесло в федеральный реестр первого резидента территории опережающего развития (ТОР) Тутаев. ООО «Специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи» планирует организовать здесь производство запчастей для легкобронированной техники в рамках программы импортозамещения.



– На площадке промышленного парка «Мастер» первый резидент развернет производство, инвестировав в реализацию уникального проекта порядка 135 миллионов рублей, – сообщил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – Для нового производства созданы лучшие условия: аренда помещений по льготным ставкам, развивающаяся территория промпарка и удобное расположение с точки зрения логистики. Кроме того, став резидентом ТОР, инвестор получает максимум преференций: налоговые льготы, низкие страховые взносы, возможность пользования займами фонда моногородов и другие преимущества для развития бизнеса.



Постановление Правительства Российской Федерации о создании ТОР в Тутаеве подписано в сентябре прошлого года. Сегодня Ярославская область – уникальный регион, в котором функционируют три территории опережающего развития: в Ростове, Гаврилов-Яме и Тутаеве. Это формирует серьезные конкурентные преимущества, дает возможность роста экономики моногородов.



Также на рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ находится заявка о включении в реестр резидентов ТОР производителя полипропиленовой упаковочной ленты ООО «Завод «Волга полимер».