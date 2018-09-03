​На стадионе «Шинник» в Ярославле завершена реконструкция легкоатлетического ядра. Ремонтные работы шли с конца июня. Стоимость проекта составила более 87 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов.



– Мы уложились в заявленные сроки и успели к началу нового учебного года, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Стадион станет площадкой для занятий воспитанников спортивных школ, для проведения масштабных соревнований городского, областного и всероссийского уровней.



Сегодня стадион оборудован в соответствии с полным составом легкоатлетических дисциплин. Здесь обустроены круговая беговая дорожка на 8 полос протяженностью 400 метров, прямая беговая дорожка на 110 метров, ямы с песком для прыжков в длину и тройного прыжка с мягкими бордюрами и пескоуловителями, яма с водой для стипль-чеза, секторы для прыжков с шестом и в высоту, для толкания ядра, для метания диска и молота, для метания копья.



– Все оборудование и покрытия сертифицированы в соответствии с мировыми стандартами. При этом покрытие стадиона выполнено из материала «Mondeo» – лучшего в мире на сегодняшний день, – подчеркнул Максим Авдеев.



Модернизация стадиона началась в прошлом году. Первым этапом стала реконструкция футбольного поля, а также обустройство входных групп. В выходные на обновленном стадионе состоялся первый матч – между командами «Шинник» и «Нижний Новгород». Игра завершилась победой ярославского футбольного клуба.