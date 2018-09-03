​Подведены итоги онлайн-голосования за дорожные объекты, которые будут отремонтированы в следующем году. Свой выбор на портале «Решаем вместе!» сделали более 50 тысяч жителей Ярославской области.



– Я благодарю всех, кто принял участие в онлайн-голосовании и помог выбрать объекты, которые будут отремонтированы в следующем году, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Для нас важно выполнить именно те работы, которые нужны людям в первую очередь.



Сегодня в топе 39 объектов, 10 из которых – в Ярославле, 9 – в Рыбинске. Те дороги, которые не попали в основной перечень, также могут быть отремонтированы в 2019 году в случае возникновения экономии по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчиков. Также они могут быть включены в адресные программы ремонта в следующие периоды.



В числе лидеров по итогам онлайн-отбора дороги Рыбинск – Глебово, Нагорье – Берендеево, Глебово – Ларионово. В Ярославле большинство проголосовавших высказалось за ремонт улицы Красноборской от улицы Сахарова до Университетской, в Рыбинске – улиц Ворошилова и Глебовской.



Предложения по дорогам, которые граждане указали как нуждающиеся в ремонте в разделе «Свой вариант», будут проанализированы отдельно.



Итоги голосования



№ п/п



Объект



Рыбинский МР: Рыбинск – Глебово



5,9



Переславль-Залесский: Нагорье – Берендеево



5,1



Рыбинский МР: Глебово – Ларионово



4,5



Ярославский МР: участок дороги Туношна – Бурмакино



Переславль-Залесский: Рязанцево – Горки



3,5



Переславль-Залесский: Владимир – Переславль



3,5



Пошехонский МР: участок дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец



3,3



Тутаевский МР: Тутаев – Шопша



3,3



Гаврилов-Ямский МР: участок дороги Ярославль – Заячий-Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до с. Шопша)



3,1



Гаврилов-Ямский МР: Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль – (до с. Шопша)



3,1



Гаврилов-Ямский МР: Тутаев – Шопша



3,1



Любимский МР: участок дороги Пречистое – Любим – Буй



3,1



Пошехонский МР: Данилов – Пошехонье



3,1



Ярославский МР: участок дороги «Москва – Архангельск» – Дубки



3,1



Даниловский МР: участок дороги Ярославль – Любим



Даниловский МР: Данилов – Пошехонье



Ярославский МР: участок дороги Григорьевское – пос. Михайловский – Норское



Ярославский МР: участок дороги Карачиха – Ширинье



Ярославский МР: участок дороги Ярославль – Любим



Ярославский МР: участок дороги Климовское – Ананьино – Волково



2,9



Ярославль



№ п/п



Объект



Улица Красноборская на участке от улицы Сахарова до улицы Университетской



10,8



Тутаевское шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Большой Норской



Проспект Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Громова



9,1



Улица Панина от улицы Строителей до Тутаевского шоссе



9,3



Улица Гагарина от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги



7,1



Улица Угличская от улицы Чкалова до улицы Володарского



6,9



Улица Республиканская от Республиканского проезда до Которосльной набережной



6,5



Улица Кавказская от Теплового переулка до дома №47 по улице Кавказской



6,7



Улица Лескова от проспекта Фрунзе до улицы Дядьковской



5,8



Рыбинск



№ п/п



Объект



Улица Ворошилова (от разворотного кольца до улицы Глебовской) и Глебовская улица



5,5



Улица Молодежная



3,8



Улица Радищева (от улицы Советской до улицы Пушкина)



3,8



Улица Герцена (от улицы Советской до улицы Пушкина) с Советской площадью



3,7



Улица Димитрова



3,8



Улица Авиационная



3,1



Улица Блюхера (от улицы Рабочей до улицы Куйбышева)



4,1



Улица Черняховского (от улицы Звездной до улицы Толбухина)



4,6



Улица Славского (с тротуаром)



3,8



Автодорога в районе гидротехнических сооружений (шлюз)



4,0