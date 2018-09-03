|С 3 по 8 сентября на базе загородного оздоровительного комплекса «Березка» в Некрасовском районе проводится областной профильный лагерь «РДШ. Регион 76» для представителей Ярославского отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Участниками смены станут 100 учащихся – это представители 25 образовательных организаций региона, члены Ярославского отделения РДШ из Некрасовского, Угличского, Рыбинского, Некоузского, Брейтовского, Тутаевского, Ярославского муниципальных районов, а также из Рыбинска и Ярославля.
В программе – большой обучающий блок по четырем направлениям деятельности Российского движения школьников, интерактивные игровые программы, мастер-классы специалистов Москвы и Ярославской области, фотокросс и творческие задания.
Организаторами профильного лагеря выступают региональный департамент образования и Ярославское отделение Российского движения школьников. Проект реализует Ярославский центр детей и юношества. Партнерами выступают Российский союз молодежи, региональное отделение «Волонтеры Победы», областная организация «Союз ветеранов России», отряд «Это просто» волонтерского корпуса Ярославля, Рыбинский лесотехнический колледж.
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вчера, 13:45
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