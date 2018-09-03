|Сегодня региональная сеть центров «Мои Документы» (mfc76.ru) празднует день рождения – 5 лет.
– Учреждение выросло в большую филиальную сеть. Ее работа полностью поменяла представление жителей региона о процессе получения государственных услуг, и миллионы заявителей уже оценили все преимущества центров «Мои Документы», – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – За пять лет в филиалах МФЦ предоставлено более 2 миллионов государственных и муниципальных услуг.
Первый филиал МФЦ открылся в Ярославле на проспекте Ленина, 14а. Тогда в нем было всего 18 окон обслуживания заявителей и предоставлялось 23 услуги, из них 17 – региональные, 6 – муниципальные.
В настоящее время в Ярославской области создана сеть многофункциональных центров, состоящая из 21 филиала и 19 территориально обособленных структурных подразделений. Центры «Мои Документы» функционируют в каждом муниципальном районе и городском округе. В Ярославле – пять филиалов МФЦ.
Всего для населения региона создано 268 единых окон обслуживания. На сегодня МФЦ – это около 400 сотрудников. За 2016 год центры «Мои Документы» предоставили населению более 601 тысячи государственных и муниципальных услуг, в 2017-м – более 700 тысяч.
– За пять лет во всех аспектах деятельности сети МФЦ на территории Ярославской области многое изменилось, но неизменным и приоритетным остается одно: профессионально, быстро и качественно помогать людям. Это основная задача и главная цель сплоченного коллектива многофункциональных центров, – прокомментировал руководитель региональной сети МФЦ Павел Перехватов.
Ярославская область неизменно входит в число субъектов РФ с высокой эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ. Два года подряд представители региона побеждали в номинации «Лучший универсальный специалист» во всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ».
Сейчас в сети можно получить более 350 государственных, муниципальных и иных услуг.
Неуклонно растет количество граждан, которые обращаются в многофункциональные центры. Наиболее востребованы услуги Росреестра – за ними приходят более 60 процентов заявителей. В основном требуется регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановка недвижимого имущества на государственный кадастровый учет.
Также в МФЦ можно оформить паспорт, загранпаспорт, материнский капитал, решить кадастровые вопросы, разобраться с налогами и сборами и многим другим в комфортных условиях и с минимальным временем ожидания.
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вчера, 14:15
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