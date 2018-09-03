3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, у Концертно-зрелищного центра в Ярославле прошла акция «Мы первыми приходим на помощь». Масштабное мероприятие для школьников организовано в начале учебного года в рамках месячника «Вместе против террора» региональным управлением МЧС России, силовыми ведомствами, Правительством области, при участии общественных и волонтерских организаций, частных компаний.



В церемонии открытия акции принял участие заместитель губернатора Андрей Шабалин. Он пожелал юным ярославцам с пользой провести время, приобрести полезные знания, которые могут пригодиться в случае экстренной ситуации.



– В этот день по всей стране вспоминают жертв терактов из числа гражданского населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, – сказал Андрей Шабалин. – Противодействие терроризму является одной из главных задач для общества и государства на современном этапе развития. Правительство области делает все необходимое для защиты спокойствия наших граждан. Глубоко символично, что в рамках сентябрьских проектов, посвященных безопасности детей и противодействию терроризму, проходит наша социальная акция, демонстрирующая возможности служб, которые стоят на передовых рубежах ликвидации последствий техногенных аварий и чрезвычайных происшествий.



Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.



На открытой площадке у КЗЦ детей познакомили с оснащением боевых машин пожарно-спасательных подразделений, полиции, аварийной газовой и других оперативных экстренных служб, научили обращаться с противогазами, огнетушителями, оказывать первую помощь пострадавшим. Желающие могли попробовать себя в роли пожарного, спасателя, полицейского. Также для ребят были организованы конкурсы, викторины, эстафеты, посвященные безопасности на дороге, грамотному обращению с огнем и электричеством, правилам поведения на водных объектах. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Партизан», ЯРОО «Ярспас», поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали школьникам, как не потеряться в лесу.



– Спасибо всем, кто принял участие в данном мероприятии. Мы очень хотим, чтобы вы не попадали в чрезвычайные ситуации и происшествия, а уж если беда все-таки случилась, чтобы смогли спасти себя, оказать помощь своим родным и близким, – подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов.



В рамках социальной акции прошли показательные выступления спасателей центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГБУ Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» и центра гражданской защиты Ярославля, а также отряда «Юный спецназовец» и кинологической группы.



В завершение встречи на полевой кухне школьников, прошедших инструктаж и обучение правилам безопасности жизнедеятельности, угостили солдатской кашей и чаем.