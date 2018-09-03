|В Ярославль прибудут мощи святого, почитаемого во всем христианском мире, Спиридона Тримифунтского. Ожидается, что десница чудотворца, хранящаяся на острове Корфу, будет доставлена в город 20 сентября и пробудет здесь в течение двух дней. Поклониться святыне можно будет в Успенском соборе.
Принесение мощей святого организует Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме Ярославля десница Спиридона побывает еще в нескольких городах страны. Святыня пробудет в России до середины октября.
В конце августа раку с мощами встречали в Краснодаре. Затем она прибыла в Екатеринбург. Сейчас десница находится в Красноярске, затем будет отправлена в Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву. Дольше всего святыня пробудет в столице – с 22 сентября по 15 октября. Местом поклонения станет кафедральный соборный храм Христа Спасителя.
Для удобства паломников пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси открыла специальный сайт, где размещена вся официальная информация о графике пребывания мощей в нашей стране, времени и порядке доступа к святыне: https://spiridon.patriarchia.ru/.
Справка
Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, избрали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.
В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви, также многие обращаются к нему с просьбами помочь в самых простых житейских нуждах, например, решить проблемы с жильем. В 2010 году его мощи уже привозили в Россию, но только в Москву и Санкт-Петербург.
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