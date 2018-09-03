​3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в образовательных организациях Ярославской области стартовала социально-творческая акция «Нарисуем мир».



– Рисунки на асфальте и плакаты будут посвящены теме мирной жизни, символам мира и мирным взаимоотношениям людей разных национальностей, – сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Акция призвана подчеркнуть наши единение и солидарность в борьбе с терроризмом.



В Рыбинске во всех образовательных учреждениях города прошел единый урок в память о погибших в школе №1 Беслана. В 13.05 – время начала взрывов и штурма – начались митинги «Неравнодушные сердца», завершившиеся запуском белых воздушных шаров памяти. Ребята заранее приготовили стикеры в форме сердец, написали на них слова-пожелания и прикрепили к шарам. В ходе митингов состоялась минута молчания.



Акция «Неравнодушные сердца» продолжилась в Общественно-культурном центре Рыбинска и собрала более 400 учеников со всех школ города. Ребятам представили театрализованную программу «Письма. Правда в слезах матерей», а по ее окончании зачитали письмо в администрацию города Беслана, подготовленное педагогами Рыбинска в поддержку матерей погибших детей.



В рамках акции был дан старт детской инициативе «Письма в мирный Беслан». Рыбинские школьники расскажут о жизни своего класса и своей школы, об истории Рыбинска и известных земляках. Затем эти письма соберут и отправят на адрес управления образования Беслана.