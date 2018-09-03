​3 сентября сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования проинспектировали содержание контейнерных площадок единым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия». В субботу он приступил к работе во всех муниципальных районах и городских округах.



Рейд прошел в Ярославле в районе Нефтестроя.



Во время подготовительного периода регоператор приступил к формированию современной инфраструктуры по обороту ТКО в регионе. В частности, установлено 2238 новых контейнеров для сбора мусора.



– С учетом того, что запуск единого регионального оператора идет одновременно с отлаживанием механизма сбора и вывоза мусора на территории всего региона, разноплановый мониторинг ведем с первого дня запуска новой системы, – пояснил начальник отдела по обороту ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Проводим выездные комиссионные обследования, отрабатываем поступающие от населения обращения, организуем совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями муниципальных районов, в рамках которых отрабатываются проблемные моменты взаимодействия с регоператором.



Большинство площадок, обследованных в рамках рейда, находилось в нормативном состоянии, но были выявлены и нарушения. К примеру, у дома №25 на улице Большие Полянки мусор с контейнерной площадки вывезен, но прилегающая территория захламлена.



Как пояснили в офисе регионального оператора, данное обращение принято в работу. Подрядчик, не выполнивший свои обязательства в полном объеме, устранит проблему в течение сегодняшнего дня. По другим выявленным в ходе совместного обследования объектам также принимаются соответствующие меры.



Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе налаживания системы работы регионального оператора, организована горячая линия: (4852) 20-85-26. Перечень контактных телефонов в муниципальных образованиях, по которым можно обратиться с жалобой или за разъяснением, до конца дня будет размещен на сайте ООО «Хартия»: http://yaroslavl.hartiya.com/contacts/.



Справка



В рамках подписанного в мае соглашения между департаментом охраны окружающей среды и природопользования и ООО «Хартия» до 31 декабря 2026 года компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора в Ярославской области и нести за это ответственность.



«Хартия» заменит контейнеры для сбора ТКО, обновит парк мусоровывозящей техники, приведет в нормативное состояние полигоны, организует работу сортировочных и перегрузочных станций. Все эти мероприятия позволят сделать отрасль экологически безопасной в соответствии с современными требованиями.



Контроль за деятельностью регионального оператора осуществляет департамент окружающей среды и природопользования Ярославской области.



ООО «Хартия» уже второй год успешно реализует в регионе пилотные проекты по сбору и вывозу ТКО с использованием новой современной техники, оборудованной системой ГЛОНАСС, по замене старых контейнеров, а также по внедрению раздельного сбора мусора. Использование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Угличе уже позволило уменьшить объемы, вывозимые на полигон, на 15 процентов. В Дзержинском районе города Ярославля и Брейтовском муниципальном районе успешно запущены пилотные проекты по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.