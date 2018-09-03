​В областном центре 2 сентября состоялось торжественное открытие парка «Нефтяник». Здесь завершены работы по благоустройству в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия». Данная общественная территория стала лидером народного голосования 18 марта.



– Парк «Нефтяник» – одно из самых популярных мест отдыха ярославцев, и неудивительно, что более 57 тысяч горожан в ходе народного голосования 18 марта выбрали именно его, – отметил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – На объекте проведены масштабные работы, отремонтировано порядка 5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, установлены интересные, яркие объекты для детей.



На территории парка появилась площадка для самых маленьких. Для ребят постарше на месте разобранного «Сказочного королевства» смонтирован современный игровой комплекс, выполненный в форме корабля, с разнообразными горками, веревочными лестницами, турниками. В основании – безопасное резиновое покрытие. Для взрослых рядом обустроены спортивная площадка с тренажерами, зона для занятий воркаутом.



На всей территории парка заменено освещение, произведена санитарная вырубка зеленых насаждений, восстановлен газон. Кроме того, приведена в порядок входная группа и организована автомобильная парковка со стороны улицы Павлова.



– Не решалась я раньше ходить в этот парк: асфальт был плохой – коляска еле проезжала, вечером темно и страшно, – поделилась жительница Фрунзенского района Ярославля Ольга Крайнова. – Сейчас все по-другому. Дочь подросла, площадка как раз для нее. Думаю, многие рады этому обновлению.



В рамках губернаторской программы в парке сделали и футбольное поле с натуральным газоном. В день открытия здесь был сыгран первый товарищеский матч.



Справка



Проект «Решаем вместе!», направленный на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным перед регионами, реализуется в Ярославской области второй год по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В 2019 году работа будет продолжена.