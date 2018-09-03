​Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2018 года. В ее рамках смогли отдохнуть 58639 детей, из них 15008 – находящиеся в трудной жизненной ситуации. Оздоровительный эффект отмечен у 99 процентов ребят.



В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на данный момент включено 512 организаций, в том числе 24 загородных лагеря, 400 – с дневной формой пребывания детей, 5 – палаточных, 62 – профильных, 21 – труда и отдыха. Из них в период летней оздоровительной кампании функционировало 508.



Родители могли получить финансовую поддержку из областного бюджета на приобретение путевки в загородный лагерь. Был организован бесплатный отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, решены вопросы обеспечения лагерей педагогическими и медицинскими кадрами. Также в числе мер господдержки – 50-процентная оплата из областного бюджета стоимости набора продуктов питания для отдыха детей в дневных лагерях и другие.



Первостепенное значение уделялось вопросам безопасности. Кампания проходила в соответствии с региональным стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях.



В 2018 году впервые на базе двух лагерей был реализован областной межведомственный проект «Территория спорта и здоровья», на базе шести лагерей продолжена акция «Территория безопасности».



Из резервного фонда Президента Российской Федерации было выделено 20 миллионов рублей на капитальный ремонт загородного лагеря «Соть» Даниловского района. Работы будут закончены осенью.



Из областного бюджета муниципальным районам и городским округам на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления выделено 16 миллионов рублей.



По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, УМВД России по Ярославской области, ГУ МЧС России по Ярославской области, в организациях отдыха и оздоровления детей чрезвычайных происшествий не зафиксировано.