​Вопросы взаимодействия науки, бизнеса и Правительства региона обсудили на совещании во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия в Угличском районе. На нем присутствовали доктор биологических наук, профессор, директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вугар Багиров, заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов, представитель Роснано Игорь Попков, руководители сельхозпредприятий и руководство института.



– Инвестиционная привлекательность каждой страны заключается в том числе и в ее инновационных нанотехнологиях, – отметил Вугар Багиров. – В рамках указов Президента мы должны увеличить экспортный потенциал вдвое. Этого мы можем добиться, ведя активную кластерную политику.



Стороны обсудили конкретные вопросы участия науки в сырном кластере, который создан в Ярославской области при содействии компании «АгриВолга». В рамках кластера к 2025 году планируется организовать дополнительно 500 новых рабочих мест, а сумма уплаченных его резидентами налогов будет ежегодно составлять 400 миллионов рублей. Объем производства сыра за это время удвоится – до 8 тысяч тонн в год.



В ближайших планах компании – строительство на территории Угличского района биофабрики по производству заквасок.



– На новой фабрике будет отрабатываться технология производства и выращивания заквасочных культур, – сказал председатель совета директоров ООО «АгриВолга» Сергей Бачин. – Коллекция и все новые разработки будут находиться на экспериментальной биофабрике института маслоделия и сыроделия, а мы будем работать в промышленных масштабах.



Вугар Багиров рассказал о возможности подготовки кадров для сырного кластера и новой биофабрики. «АгриВолга», в свою очередь, готова организовать для молодых специалистов практику на предприятии и обеспечить их жильем.



Соглашение о сотрудничестве Ярославской области и Министерства науки решено подписать на всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень – 2018». Стороны договорились также рассмотреть возможность включения этих проектов в нацпроект по науке.



Кроме того, гости посетили Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов. На его базе в ближайшее время будет создан баромембранный центр. Использование мембранных технологий обеспечит глубокую переработку молока, в том числе из сыворотки, и позволит расширить ассортимент молочной продукции.



Предусмотрено производство фармакопейного молочного сахара – это стратегия лидерства, аналогов ее в России пока нет. Фармакопейная лактоза используется также в качестве основного наполнителя большинства лекарственных препаратов. Этот проект будет иметь синергетический эффект для кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины.



В ближайшее время нижегородская компания ООО «Сонат» совместно с одним из научных центров займется разработкой и внедрением инновационной продукции на основе хитозана в агропромышленном комплексе. Хитозан является мощным пребиотиком, при этом, с одной стороны, выступая питательной средой для лакто- и бифидобактерий, с другой стороны, за счет своих бактериостатических свойств подавляя рост гнилостной микрофлоры, способствует более активному расселению полезной микрофлоры в организме человека. Введение в молочные и кисломолочные продукты олигосахаридов хитозана, как эффективных пребиотиков, даст возможность расширить спектр лечебного и профилактического действия этих продуктов, а также в 2 – 3 раза увеличит сроки хранения кисломолочной продукции.



– Для нас этот проект очень важен, так как Ярославская область является лидером по выпуску органической продукции, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.



Представитель Роснано Игорь Попков поддержал идеи ярославцев и предложил представить им свои проекты в клубе инвесторов, который также пройдет в рамках всероссийской выставки-ярмарки «Золотая осень – 2018».