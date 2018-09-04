​В 2019 году в Ярославской области будет проводиться государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства (ОКС) и земельных участков в составе земель населенных пунктов и промышленности.



В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, собственники вправе представить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.



В Ярославской области декларации принимают и обрабатывают в ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов». Как рассказали специалисты, работа только началась. В числе первых, кто обратился за консультацией, оказался житель одной из деревень Брейтовского района. Он узнал, что информация о его собственности представлена некорректно. Как пояснили сотрудники центра, именно такая активная позиция собственников помогает при подготовке кадастровой оценки.



– Кадастровая оценка необходима для определения суммы имущественного и земельного налогов. Поэтому до конца 2018 года необходимо максимально точно собрать информацию об объектах недвижимости в области. И декларации нам в этом помогут. Вовлечение граждан в процесс формирования кадастровой стоимости – один из важных механизмов снижения процента ошибок, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



Подать декларацию можно несколькими способами:



1. В форме электронного документа на электронный адрес: infocko76@yarregion.ru. В этом случае электронный документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью.



2. Почтовым отправлением в адрес государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой, 22, пом. 1.



3. При личном обращении в центр кадастровой оценки, рекламы и торгов по адресу: Ярославль, ул. Терешковой, 22, пом. 1, каб. 1. Тел.: (4852) 64-06-39 (доб. 122).