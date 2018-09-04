​Более 60 школьников Ярославской области стали гостями международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который проходил в Москве на Красной площади.



– Ярославская детская делегация включала в себя кадетов общевойсковой и правоохранительной направленности из Гаврилов-Ямского и Тутаевского районов, учащихся эстрадно-джазовой студии «А&Б» Ярославского центра детей и юношества, а также воспитанников Переславль-Залесского санаторного и Угличского детских домов, – рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Фестиваль «Спасская башня» имеет большое значение в деле патриотического воспитания подрастающего поколения граждан России и стал для наших ребят ярким и запоминающимся.



В основе фестиваля «Спасская башня» – соревнования духовых военных оркестров разных стран. Среди участников – творческие коллективы из Англии, Италии, Ирландии, Мексики, Монако, Мьянмы, Нидерландов, Омана, России, Швейцарии, Шри-Ланки… Выступления известнейших фольклорных ансамблей, оркестров и других музыкальных коллективов каждый год собирают десятки тысяч зрителей, которые прилетают в Москву из самых разных городов мира.



Ярославские школьники стали свидетелями грандиозного музыкального шоу, соприкоснулись с музыкальной культурой и традициями стран-участников, увидели выступления конного коллектива «Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor» из Чили, Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка, шоу юных барабанщиков.