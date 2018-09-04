​Более 60 школьников Ярославской области стали гостями международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который проходил в Москве на Красной площади.

– Ярославская детская делегация включала в себя кадетов общевойсковой и правоохранительной направленности из Гаврилов-Ямского и Тутаевского районов, учащихся эстрадно-джазовой студии «А&Б» Ярославского центра детей и юношества, а также воспитанников Переславль-Залесского санаторного и Угличского детских домов, – рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Фестиваль «Спасская башня» имеет большое значение в деле патриотического воспитания подрастающего поколения граждан России и стал для наших ребят ярким и запоминающимся.

В основе фестиваля «Спасская башня» – соревнования духовых военных оркестров разных стран. Среди участников – творческие коллективы из Англии, Италии, Ирландии, Мексики, Монако, Мьянмы, Нидерландов, Омана, России, Швейцарии, Шри-Ланки… Выступления известнейших фольклорных ансамблей, оркестров и других музыкальных коллективов каждый год собирают десятки тысяч зрителей, которые прилетают в Москву из самых разных городов мира.

Ярославские школьники стали свидетелями грандиозного музыкального шоу, соприкоснулись с музыкальной культурой и традициями стран-участников, увидели выступления конного коллектива «Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor» из Чили, Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка, шоу юных барабанщиков.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
12:00
16 просмотров
2018.09.04 Семья Крапивиных получила от Правительства области сертификат на покупку коляски для тройни и других необходимых малышам товаров
2018.09.04 В регионе начал работу первый эндаумент-фонд
2018.09.04 В рамках проекта «Здоровая Ярославия» обследовано около тысячи человек
2018.09.04 Строительство проблемного дома на улице Нефтяников в Кузнечихе планируют завершить до конца года
2018.09.04 В первом Ярославском градфоруме примут участие около 500 специалистов из разных регионов страны