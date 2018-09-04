​Рыбинский детский технопарк «Кванториум» выдвинул пять команд на участие в международном конкурсе, который проводит Минобрнауки для юных инженеров и изобретателей.



Конкурс проводится в целях популяризации научно-технического творчества детей и молодежи, выявления и поддержки ребят, проявивших выдающиеся способности в научно-технической сфере. Для подростков это замечательный шанс показать свой талант и инженерные способности на интернациональном уровне.



Команда, показавшая лучший результат в рамках своего направления, станет абсолютным победителем конкурса. Главный денежный приз в этом году составляет 1 миллион рублей.



Среди заданий, выбранных кванторианцами, – разработка робота-транспортера с набором инструментов для перемещения грузов, изготовление автоматического самодвижущегося устройства, способного самостоятельно, без участия оператора перемещаться по пространственному лабиринту, собранному из пластиковых канализационных труб, и создание прототипа устройства для исследования территорий и получения данных дистанционного зондирования Земли и построения на их основе 3D-моделей местности и зданий. Еще одна команда выполняет задание «Электроэнергия из звука» – участники собирают устройство для преобразования энергии звука в электроэнергию.



На первом, заочном, этапе команды из трех – семи человек под руководством наставника занимаются разработкой выбранного конкурсного задания. После видеопрезентации и представления рецензии научно-технического совета или ученого со степенью не ниже кандидата наук экспертное жюри выбирает лучшие команды для участия во втором этапе. В финале команды будут дорабатывать разработанные ранее устройства.



Соревнования проходят по двум направлениям: инженерно-техническое и научно-исследовательское. Результаты отборочного этапа международного конкурса будут объявлены после 15 сентября. Финал состоится с 1 по 5 декабря в Москве, в Центральном Манеже.