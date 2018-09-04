|С 20 по 21 сентября в КЗЦ «Миллениум» состоится первый Ярославский градфорум. Он соберет представителей органов власти, застройщиков, девелоперов, специалистов по строительству, дизайну и архитектуре. Ожидается, что участие в мероприятии примут порядка пятисот человек из различных регионов страны.
– Мы создаем разноплановую дискуссионную площадку, где соберутся профессионалы в сфере градостроения и вместе обсудят существующие проблемы, определят перспективные направления дальнейшей работы, – отметил директор регионального департамента строительства Виктор Неженец. – Правительство Ярославской области поделится своим опытом решения вопросов, связанных с развитием жилищного строительства. Мы приглашаем специалистов принять участие в градфоруме.
В программе мероприятия – круглые столы и дискуссионные панели с участием представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства культуры РФ, органов власти субъектов РФ, ответственных за строительство и градостроительную политику, а также за сохранение культурного наследия и реставрацию. Кроме того, в работе будут задействованы представители градостроительных и архитектурных высших и средних учебных заведений, строительных компаний, девелоперов и архитектурных бюро, общественных организаций, занимающихся проектами благоустройства и развития городских территорий.
На тематических секциях обсудят место объектов культурного наследия в структуре современного городского пространства, подходы к проектированию территории городов, новые подходы к решению проблем обманутых дольщиков и многое другое. В режиме открытой дискуссии каждый участник мероприятия сможет задать вопрос и получить ответ.
Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на официальном сайте: www.yargradforum.ru.
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