​Департамент строительства Ярославской области провел очередное выездное совещание по вопросу достройки пятиэтажного жилого дома в поселке Кузнечиха Ярославского района.



Объект на улице Нефтяников, в котором предусмотрено 130 квартир, должны были сдать еще в 2015 году, однако стройка встала. Правительство области нашло инвестора для завершения работ, который вышел на площадку в начале 2018 года.



– Решение вопроса обманутых дольщиков – одна из приоритетных задач, поставленных перед нами губернатором Дмитрием Мироновым. В Кузнечихе инвестор не только достраивает проблемный объект, но и проводит работы по благоустройству вокруг него, – рассказал директор регионального департамента строительства Виктор Неженец. – Важно подходить к работе комплексно. Сейчас уже заасфальтированы тротуары, ведется щебенение, вскоре начнется и укладка асфальта в проездах. Также здесь будут установлены детская и спортивная площадки.



Подрядчик завершил все работы по достройке дома. В настоящее время параллельно с благоустройством выполняется внутренняя отделка помещений, затем будет установлено газовое оборудование.



– Нельзя взять и по щелчку пальцев решить проблему всех обманутых дольщиков одномоментно, работа это поэтапная и ведется на постоянной основе, – отметил депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Грибов. – Каждый регион ищет свои пути. В Ярославской области работает закон, позволяющий привлекать инвесторов на достройку. В результате мы видим, что дом завершен практически на 95 процентов, и уже до конца года люди смогут въехать в свои долгожданные квартиры.



Летом 2017 года в Кузнечихе уже сданы два дома-долгостроя, сейчас решается вопрос с инвестором для достройки еще трех проблемных объектов. Проблема обманутых дольщиков в поселке будет решена поэтапно.



Справка



Благодаря активной работе по решению проблем обманутых дольщиков Правительства области и лично губернатора Дмитрия Миронова в 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов. Полностью решен вопрос в Тутаевском муниципальном районе.



Сейчас завершаются работы в доме на улице Новоселковской и в ЖК «Радужный». На все эти объекты вышли инвесторы, привлеченные региональными властями. В 2018 году уже введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Заволжском районе Ярославля, а также четыре долгостроя в ЖК «Зеленый квартал». Всего к сдаче до конца декабря запланировано 14 проблемных объектов. Квартиры смогут получить порядка 900 обманутых дольщиков.