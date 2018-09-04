​На расширенном заседании комиссии Общественной палаты Ярославской области по здравоохранению и здоровому образу жизни подведены итоги проекта «Здоровая Ярославия», который реализовывался в регионе с мая по сентябрь 2018 года.



В работе приняли участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян, председатели и члены общественных палат муниципальных районов, главные врачи центральных районных больниц, представители ДЗиФ ЯО, а также депутаты ЯОД.



– Важной составляющей частью проекта «Здоровая Ярославия» стало участие общественности, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Обследование граждан часто было приурочено к событийным мероприятиям в муниципальных образованиях и сопровождалось освещением в средствах массовой информации. Таким образом, основная цель проекта – привлечение внимания населения к необходимости вести здоровый образ жизни и регулярно проверять свое здоровье – была достигнута.



Как рассказала председатель комиссии по здравоохранению и главный терапевт области Мария Можейко, в ходе проекта удалось обследовать около тысячи человек почти во всех муниципальных районах.



– Почти половина обследованных страдают избыточным весом, 41 процент имеют дислипидемию, у 32 процентов обнаружена артериальная гипертония, у 11 процентов повышен уровень сахара в крови, около 10 процентов – курильщики, – сообщила Мария Можейко. – Очевидно, что формирование у жителей Ярославской области привычки к здоровому образу жизни – наш приоритетный проект на сегодняшний день, и в этом вопросе мы выходим за пределы системы здравоохранения. Проект «Здоровая Ярославия» решает задачу повышения ответственности человека за свое здоровье.



Акцент на важности здорового образа жизни сделали главные врачи области, ведь ЗОЖ – это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и заболеваний дыхательных путей. Для этого, по рекомендациям ВОЗ, достаточно не курить, ежедневно употреблять 400 граммов овощей и фруктов и делать физические упражнения, контролировать давление, сахар в крови и уровень холестерина.



Участники заседания подчеркнули: чтобы для каждого человека такой образ жизни стал нормой, необходимо объединять усилия медицины, общественности и властей, добиваться исполнения законодательства о запрете курения в общественных местах, рядом с учреждениями образования и культуры, ограничивать потребление алкоголя в Дни городов и поселков. Члены общественных палат поддержали идею продолжить проект «Здоровая Ярославия» в следующем году и достигнуть договоренностей с руководителями промышленных предприятий области о проведении обследований персонала на показатели здоровья.