​В Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова состоялось подписание договора между вузом и заводом «Промышленные силовые машины» о перечислении 3 миллионов рублей в фонд целевого капитала ЯрГУ. С момента подписания соглашения в регионе начнет функционировать первый эндаумент-фонд – фонд развития ЯрГУ.



– Работа фонда целевого капитала в Ярославской области направлена в первую очередь на развитие одного из ведущих вузов региона, который готовит высококвалифицированные кадры для предприятий промышленности, – рассказал заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – Региональное Правительство, бизнес и научное сообщество преследуют одну общую цель – развивать инновационные проекты, внедрять современные программы трудоустройства и профориентации выпускников, что в конечном счете способствует социально-экономическому развитию региона.



В декабре 2017 года в рамках Ярославского инвестиционного форума подписано соглашение между Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова и ООО «Завод ПСМ», которое заложило основу фонда развития ЯрГУ. Средства из него должны направляться на поддержку прорывных научно-образовательных инициатив, а также молодых ученых, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные технологии.



Как отметил генеральный директор ООО «Завод ПСМ», выпускник ЯрГУ Андрей Медведев, выступивший инициатором создания эндаумент-фонда, компании, желающие войти в попечительский совет фонда целевого капитала ЯрГУ, получают возможность влиять на развитие деятельности фонда, на содержание и направленность проводимых им мероприятий для развития университета и Ярославской области.



– Мы сегодня обсудили дорожную карту по развитию фонда. Будем привлекать выпускников вуза и собственников предприятий, чтобы фонд в будущем приносил пользу и эффективно работал, – сообщил Андрей Медведев. – Еще один крупный проект – создание клуба выпускников ЯрГУ, которые смогут активно участвовать в жизни университета.



Формирование фонда целевого капитала университета – одно из стратегических мероприятий ЯрГУ в программе развития опорного университета на 2017 – 2019 годы. Доход от целевого капитала будет направлен на приоритетные цели развития ЯрГУ и Ярославского региона.



– Сегодня университет, взаимодействуя с бизнес-сообществом, создает отдельный ресурс для своего развития, реальный финансовый инструмент. Эндаумент-фонд потенциально решает следующие задачи: финансирование прикладных исследований, развитие взаимодействия с выпускниками вузов и основными работодателями, – сказал ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.



Справка



Эндаумент-фонд – это долгосрочный инструмент развития учебного заведения и возможность дополнительного финансирования научных, исследовательских проектов. Самый известный пример – фонд Альфреда Нобеля, завещавшего в 1895 году большую часть своего состояния для награждения выдающихся ученых мира. Задача подобных систем заключается в привлечении средств частного капитала на развитие науки и образования, подготовке квалифицированных кадров.