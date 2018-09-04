​Сегодня из областного перинатального центра выписали уже вторую в этом году тройню. В семье Марии и Андрея Крапивиных из Ярославля 23 августа родились трое сыновей – Алексей, Илья и Никита. С радостным событием многодетную маму поздравили первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян и директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.



Марии Крапивиной вручили цветы и подарочный сертификат от Правительства Ярославской области.



– Рождение детей – это всегда праздник, а тройни – настоящее событие. И нам очень приятно сегодня вручить молодой семье сертификат на первоочередные нужды, и прежде всего на приобретение коляски. Когда у меня в 86-м году родилась двойня, то именно с покупкой коляски возникла проблема, – поделился Игорь Каграманян. – Губернатор Дмитрий Миронов поручил нам передать подарки и самые теплые поздравления и пожелания здоровья. Семье, где еще воспитывается двухлетняя дочка, будут предоставлены все положенные меры социальной поддержки, а также оказана необходимая медицинская помощь.



По словам заведующей отделением патологии новорожденных Светланы Петровой, все мальчики родились с достаточно большой для тройни массой тела: 2800, 2200 и 2160 граммов. Самому младшему Никите в первые два дня потребовалась дополнительная помощь, и малыш находился в реанимации, а потом был переведен в палату к маме с братьями. Сегодня все трое хорошо прибавили в весе – от 100 до 130 граммов, персонал центра обучил маму всем необходимым элементам ухода за малышами.



– Большое спасибо сотрудникам перинатального центра за всю оказанную помощь. Были, конечно, переживания, но все хорошо, а самое интересное у нас впереди, – сказала Мария Крапивина. – Муж не сразу поверил, что у нас будет тройня, только когда показала ему результаты УЗИ. Все наши родные и близкие уже ждут, когда мы приедем домой, и готовы оказать поддержку в воспитании малышей.



Ежегодно в перинатальном центре рождаются более 4 тысяч детей. Медицинское учреждение оборудовано всей необходимой современной техникой.



– В рамках программы «Десятилетие детства», которая по предложению Президента России Владимира Путина будет действовать в стране до 2027 года, в этом году до детских лечебных учреждений региона доведено порядка 100 миллионов рублей, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Средства пойдут на укрепление материально-технической базы. В следующие два года на эти цели будет выделено порядка 100 миллионов рублей. Также хочу отметить, что благодаря профессионализму медиков и работе по оснащению медицинских учреждений в этом году показатель младенческой смертности снизился в три раза.



Справка



На 1 января 2018 года в Ярославской области проживали 10344 многодетные семьи, на 1 января 2007 года – 4093 семьи.



С 2007 года семьи, в которых родились одновременно трое и более детей, имеют возможность улучшить свои жилищные условия за счет средств областного бюджета в рамках реализации областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». На сегодняшний день в 28 семьях родились одновременно трое детей, 20 из них получили адресную материальную помощь на улучшение жилищных условий.



Указом губернатора области от 8 августа 2016 года установлена дополнительная материальная помощь для семей, в которых одновременно родились и воспитываются трое и более детей. Такие семьи имеют право по выбору на улучшение жилищных условий (при предоставлении документов о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий), обеспечение жизнедеятельности троих и более детей, рожденных одновременно, в размере 1 миллиона рублей.



С августа 2016 года три семьи, в которых родились тройни, получили материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, одна семья улучшила жилищные условия, получив материальную помощь более 4 миллионов рублей.



С 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года семьи, в которых родится второй или третий ребенок, смогут рассчитывать на специальную программу ипотечного кредитования – субсидирование государством ипотечной процентной ставки сверх 6 процентов годовых при покупке жилья на первичном рынке (в строящихся, построенных домах) или на рефинансирование ранее выданных таких кредитов. Срок субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составит 3 года, для семей, в которых родился третий ребенок, – 5 лет.