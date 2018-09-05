​Генеральный директор аэропорта Туношна Анатолий Козлов оставил свой пост. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал в августе, оно было рассмотрено и принято советом директоров предприятия.

Дальнейшую карьеру Анатолий Козлов продолжит в авиационной отрасли.

В настоящее время обязанности руководителя ярославского воздушного порта исполняет директор по развитию Владимир Любимов.

– Аэропорт продолжает работу над всеми начатыми проектами, – прокомментировала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Назначение нового генерального директора аэропорта – вопрос времени. Кандидат должен пройти соответствующую аттестацию и получить одобрение совета директоров.

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