​5 сентября председатель Правительства области Дмитрий Степаненко встретился с заместителем руководителя ФАС России Даниилом Фесюком, который прибыл в Ярославль для участия в расширенном заседании совета по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленности и конкуренции в регионе.



– Мероприятия по развитию конкуренции в Ярославской области начали реализовывать с 2010 года, а с 2012-го по инициативе АСИ приступили к внедрению стандартов развития конкуренции. Сейчас мы на пути реализации дорожной карты для достижения ключевых показателей Национального плана развития конкуренции в стране.



Он добавил, что по количеству малых предприятий на тысячу человек в настоящее время Ярославская область находится на 2-м месте в ЦФО, после Москвы. Для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций Правительство региона старается обеспечить максимальный доступ к государственным и муниципальным закупкам. В прошлом году удалось добиться для них увеличения закупок на 20 процентов.



На поддержку бизнеса в регионе работают 10 профильных структур. Благодаря взаимодействию с Корпорацией МСП в Ярославской области удалось создать единственную в ЦФО Региональную лизинговую компанию, которая уже с этого года предоставляет предпринимателям существенные льготы по лизинговым контрактам.



Для новичков в бизнесе действуют «налоговые каникулы» – пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Правительство области создало максимально комфортные условия для ведения бизнеса: снимаются административные барьеры, сокращаются сроки получения разрешительной документации. Одним из первых в ЦФО регион стал выделять землю инвесторам, готовым зайти на его территорию с социально значимыми проектами, без торгов, что значительно упрощает процедуру и сроки оформления участков, оснащенных необходимыми инженерными коммуникациями.



На встрече было отмечено, что совместная деятельность областного Правительства с ФАС России, управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области будет способствовать созданию еще более благоприятных условий для развития здоровой конкуренции в регионе.



Даниил Фесюк положительно оценил работу Правительства Ярославской области в этой сфере.



– Ярославская область в рейтингах занимает достойное место, – сказал Даниил Фесюк. – Как и в целом ЦФО, она демонстрирует лидерские позиции. Но, как обычно, первенство подразумевает не только лавры, но и дополнительную ответственность. Сейчас все регионы включились в работу по достижению ключевых показателей, которые обозначил Президент России на Госсовете. Цель моего визита – подготовка к проведению соответствующего совещания с представителями органов власти и бизнес-сообщества, где мы бы могли осветить текущие тенденции по развитию региона, по реализации тех положений, которые задал Президент России. Кроме того, сегодня намерен подписать соглашение. Я надеюсь, что благодаря такому тесному сотрудничеству вы получите с нашей стороны максимальную помощь, как методическую, так и через знакомство с лучшими практиками, которые уже наработаны на территории Российской Федерации. Все это нам позволит повысить уровень развития региона, улучшить позиции в рейтингах.