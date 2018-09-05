​Директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев совместно с журналистами и депутатами областной Думы проверил ход ремонта автомобильной дороги Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль до деревни Шопша в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.



Работы ведутся в рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на трех участках общей протяженностью 11 километров. Стоимость контракта – более 100 миллионов рублей.



– Направление чрезвычайно важное, востребованное: транспортный коридор Иваново – Нижний Новгород – Казань, который фактически исполняет функции федеральной трассы, – отметил Евгений Моисеев. – На следующий год в рамках реализации нового национального проекта мы получим федеральное финансирование, что поможет нам увеличить количество ремонтируемых региональных дорог. Невозможно одномоментно привести в порядок всю дорожную сеть области, поэтому мы расставляем приоритеты с учетом мнения жителей Ярославской области.



На данный момент на дороге идут укладка верхнего слоя асфальта и установка бортового камня. Также подрядчик должен привести в порядок кюветы, отремонтировать водопропускные трубы, нанести разметку, установить знаки, сигнальные столбики и оборудовать остановочные комплексы.



На всех этапах профильный департамент и областной заказчик ГКУ «Ярдорслужба» контролируют качество работы подрядчика. На сегодняшний день к качеству и культуре производства работ претензий нет. Срок сдачи объекта – осень этого года.