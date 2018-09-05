​5 сентября в Ярославскую область с ознакомительным визитом прибыл полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.



Первым пунктом программы стало посещение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым он побывал в ОАО «Славнефть-ЯНОС».



Генеральный директор предприятия Николай Карпов рассказал: в течение последних 15 лет ведутся модернизация и техническое перевооружение производства. В 2017 году в рамках программы импортозамещения введен в эксплуатацию блок установки гидрокрекинга по выпуску базовых масел III группы, позволивший делать основу для отечественных синтетических смазочных материалов. Установленная мощность завода по переработке сырья составляет 15 миллионов тонн в год. А с 2012 года все производимое здесь моторное топливо относится к стандарту «Евро-5».



Затем Игорь Щеголев и Дмитрий Миронов отправились на тепличный комбинат «Ярославский». Он занимается производством овощей закрытого грунта и обеспечивает жителей региона свежей продукцией круглый год.



Как сообщил директор комбината Игорь Почечуев, на предприятии реализованы крупные инвестиционные проекты. В 2016 году созданы дополнительные площади блока теплиц №1 в 3 гектара. Общая стоимость работ составила порядка 760 миллионов рублей. Большая часть суммы – кредитные средства ПАО «Сбербанк». В 2017 году построен блок теплиц №5 общей площадью 1,6 гектара. Также с прошлого года и по настоящее время идет строительство зимних теплиц по гидропонной технологии. Площадь – 7,1 гектара, предполагаемая мощность – 3,8 тысячи тонн овощей в год. Таким образом, уже со следующего года комбинат планирует выращивать до 17 тысяч тонн овощей ежегодно.



Заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов отметил, что производством овощей открытого грунта в регионе занимаются 43 предприятия. Валовый сбор этой продукции в прошлом году составил почти 26 тысяч тонн. В этом году овощи посеяны на площади 1,1 тысячи гектаров.



Также на сегодня запланированы двусторонняя встреча Юрия Щеголева и Дмитрия Миронова и их совместное посещение производственной площадки ЯМЗ-530 ПАО «Автодизель».