​5 сентября в культурно-выставочном центре Русского музея, созданном на базе Ярославского художественного музея год назад, открылась выставка работ Зинаиды Серебряковой.



– Зинаида Серебрякова – одна из первых выдающихся женщин-художниц, вошедших в историю живописи, – отметил на открытии выставки заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Наверное, трудно представить более удачную площадку для организации такого события, ведь Ярославский художественный музей уже не единожды презентовал совместные с Русским музеем проекты. Этот особенно знаменателен ввиду столетнего юбилея музея, который мы отмечаем в этом году.



Государственный Русский музей – хранитель крупнейшей коллекции произведений художницы: здесь 60 живописных и около 200 графических работ. На экспозиции в Ярославском художественном музее представлено 34, они отражают периоды работы художницы и в родовом имении Нескучное под Харьковом, и в Петербурге, и в Париже. Последние долгое время оставались малоизвестными широкой публике. Будучи во Франции, Зинаида Серебрякова писала портреты, например «Негритянские дети» (1928), прекрасные пейзажи Франции, Италии и Марокко.



Зритель увидит также знаменитые ранние полотна «Купальщица» (1911) и «Портрет Екатерины Николаевны Лансере, рожд. Бенуа, матери художницы» (1912), работы из крестьянского цикла, этюды к полотну «Беление холста» (1917), «Карточный домик» (1919), автопортреты (1922 и 1946 годы), произведения, посвященные искусству балета («Балетная уборная. Балет «Лебединое озеро», «Портрет балерины Л.А. Ивановой») и другие.



Выставка будет работать в главном здании Ярославского художественного музея до 16 декабря и сопровождаться разнообразными образовательными программами.



Справка



Проект «Культурно-выставочные центры Русского музея» подготовлен в соответствии с указом Президента Российской Федерации и реализуется при поддержке коллегии Министерства культуры РФ. Он нацелен на создание единого культурно-информационного пространства на территории страны, преодоление разобщенности между музеями столиц, больших и малых городов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам путем использования научного, методического и организационно-творческого потенциала Русского музея – крупнейшей сокровищницы русского изобразительного искусства.



Открытие в Ярославле культурно-выставочного центра – второго в России после культурно-выставочного центра Русского музея в Казани – результат многолетнего сотрудничества Русского музея и Ярославского художественного музея. За год программы, выставки и праздники культурно-выставочного центра посетили 23502 человека.