​5 сентября губернатор Дмитрий Миронов встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым, прибывшим в Ярославль с рабочим визитом, и рассказал о ключевых направлениях развития региона.



– По ряду направлений наша область сегодня занимает лидирующие позиции среди субъектов страны. Мы движемся в русле, которое в своих указах обозначил Президент Владимир Путин, – отметил Дмитрий Миронов. – Наша главная задача – закрепить прошлогодний успех, сохранив лидерство в ЦФО по индексу промышленного производства. Для этого мы активно работаем с инвесторами, продолжаем продвигать продукцию промышленных предприятий. Некоторые из них – ОАО «Славнефть-ЯНОС» и тепличный комбинат «Ярославский» – вы уже увидели в ходе рабочего визита. Развитие экономики – важное направление нашей деятельности.



Дмитрий Миронов также рассказал, что в сферу АПК в прошлом году удалось привлечь более 40 миллиардов рублей. В результате в регионе сейчас реализуется более 50 инвестиционных сельхозпроектов. Значительные успехи достигнуты в решении вопроса обманутых дольщиков. Немаловажную роль при этом сыграл принятый в области закон, предусматривающий меры поддержки инвесторов, взявших на себя обязательства по достройке проблемных объектов. За прошлый год в эксплуатацию введено 16 жилых долгостроев. В предыдущие периоды сдавалось по 1 – 2 подобных объекта в год.



– Ярославская область – одна из моих самых любимых, – сказал Игорь Щеголев. – Я здесь бывал много раз и в разном качестве. Год назад приезжал в должности помощника Президента, вместе с представителями других регионов знакомился с вашим опытом по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий. А сегодня мы уже побывали на предприятиях, где эти технологии активно применяются. Причем это совсем разные производства, от перерабатывающей промышленности до сельского хозяйства.



На встрече было отмечено, что региону удалось войти в приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году в его рамках отремонтировано более 180 километров трасс. Благодаря поддержке Президента Владимира Путина этим летом введен в строй после реконструкции автодорожный мост через Которосль.



Продолжается работа по повышению доступности и качества медицинской помощи, в том числе и в отдаленных населенных пунктах. Приобретены мобильные ФАПы. Идет подготовка к началу строительства хирургического корпуса онкологической больницы.



Идет серьезная работа в сфере экологии. По инициативе губернатора разработан и запущен федеральный проект «Чистая Волга», направленный на улучшение экологии реки Волги. Подведены предварительные итоги работы по формированию концепции новой экологической политики.



В завершение встречи Игорь Щеголев заверил: регион может рассчитывать на поддержку всех перспективных проектов и направлений развития.