|Одним из пунктов программы пребывания полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева в Ярославле 5 сентября стало посещение Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Вместе с главой региона Дмитрием Мироновым они осмотрели уже выполненные в рамках масштабной реконструкции работы.
Гостей встречали митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и настоятель монастыря отец Никодим.
Монастырь является одним из объектов зоны ЮНЕСКО, на благоустройство которой в прошлом году по договоренностям между Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным Правительством Москвы были предоставлены значительные средства – 600 миллионов рублей.
На восстановление обители выделено 87 миллионов рублей. Средства пошли на усиление конструкции зданий, выполнение работ по гидроизоляции, укрепление фундамента, реставрацию фасадов, обустройство декоративной подсветки.
На Спасо-Пробоинском храме установлены купола.
В настоящее время работы продолжаются. Как заметил отец Никодим, планируется, что уже к концу года внешний облик монастыря будет полностью восстановлен.
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