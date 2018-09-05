​Одним из пунктов программы пребывания полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева в Ярославле 5 сентября стало посещение Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Вместе с главой региона Дмитрием Мироновым они осмотрели уже выполненные в рамках масштабной реконструкции работы.



Гостей встречали митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и настоятель монастыря отец Никодим.



Монастырь является одним из объектов зоны ЮНЕСКО, на благоустройство которой в прошлом году по договоренностям между Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным Правительством Москвы были предоставлены значительные средства – 600 миллионов рублей.



На восстановление обители выделено 87 миллионов рублей. Средства пошли на усиление конструкции зданий, выполнение работ по гидроизоляции, укрепление фундамента, реставрацию фасадов, обустройство декоративной подсветки.



На Спасо-Пробоинском храме установлены купола.



В настоящее время работы продолжаются. Как заметил отец Никодим, планируется, что уже к концу года внешний облик монастыря будет полностью восстановлен.