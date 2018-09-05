​5 сентября в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле прошла презентация итогов работы экспертных групп по созданию концепции новой экологической политики Ярославской области, формирование которой инициировано губернатором Дмитрием Мироновым.



Около 2 месяцев 70 общественников, представителей научного сообщества и профильных ведомств, средств массовой информации, депутатов совместно с сотрудниками регионального Правительства проводили анализ существующего положения дел, выявляли проблемные зоны в обеспечении экологической безопасности Ярославской области.



– Сегодня мы подводим предварительные итоги работы экспертных групп по формированию концепции новой экологической политики. После завершения технической доработки документа он будет утвержден постановлением Правительства Ярославской области, а вошедшие в него мероприятия включены в региональные программы и учтены при формировании бюджета на следующие три года, – рассказал заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Процесс создания концепции новой экологической политики позволил не только получить новые векторы в обеспечении экологической безопасности региона, но и синхронизировать усилия всех органов власти и общественности в данном направлении.



Работа шла по пяти направлениям: «Вода», «Обращение с отходами», «Воздух», «Лес», «Экологическое просвещение». В результате встреч, совещаний и выездных мероприятий сформулировано более 270 предложений, 195 из которых легли в основу концепции новой экологической политики.



В ходе работы экспертам пришлось не только максимально углубиться в проблематику, но и провести анализ существующих проектов и программ, а также нормативно-правовой базы.



– В процессе работы группы «Лес» мы рассматривали вопросы сохранения и восстановления не только лесов, но и зеленых насаждений в целом, в том числе и в городах, – рассказал эксперт, депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев. – В результате мы сформировали блок предложений, которые могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Это разработка регионального законопроекта «О зеленых насаждениях», проведение инвентаризации зеленых насаждений на всех категориях земель, а также развитие и сохранение существующих особо охраняемых природных территорий.



Кроме того, экспертами подготовлен проект закона «Об обращении с отходами», направленный на создание экологически безопасной системы оборота твердых коммунальных отходов и ограничение ввоза мусора из других регионов на захоронение. В настоящее время он проходит правовую доработку и будет рассмотрен Ярославской областной Думой.



В числе предложений, учтенных при формировании концепции, - разработка сводного тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для оценки качества атмосферного воздуха отдельных территорий и прогноза экологических последствий реализации программ промышленного развития, а также нормативно-правовых актов Ярославской области. Кроме того, в документ будут включено проведение информационно-просветительских акций. Это ежемесячный день бесплатного проезда в общественном транспорте («Откажись от личного автомобиля»), день велосипедиста по пятницам в теплое время года и другие.



Предусмотрена и модернизация системы мониторинга, включающей сеть автоматических стационарных и передвижных постов наблюдений с измерением в непрерывном круглосуточном режиме.



Планируется законодательное ограничение ввоза в Ярославскую область образовавшихся на территории других регионов твердых коммунальных отходов для их захоронения, организация системы обращения с ртутьсодержащими лампами и отработанными источниками тока, проведение инвентаризации выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты Ярославской области и сетей ливневой канализации с последующей постановкой на баланс выпусков ливневых коллекторов.



Также в концепцию войдёт: разработка и внедрение для школ межпредметного курса «Экология Ярославской области», создание на базе Ярославского зоопарка центра эколого-патриотического просвещения, повышение квалификации школьных учителей биологии для реализации экологических программ на базе ЯГТУ и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, создание на базе школ или учреждений дополнительного образования экологических лабораторий по мониторингу окружающей среды.