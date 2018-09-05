​5 сентября полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Дмитрий Миронов посетили производственную площадку ПАО «Автодизель» по серийному выпуску дизельных двигателей семейства ЯМЗ-530.



Такие силовые агрегаты применяются на самой разнообразной автомобильной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и специальной технике крупнейших производителей России и стран СНГ. В частности, двигателями ЯМЗ-530 комплектуются среднетоннажные автомобили нового поколения «ГАЗон NEXT» Горьковского автозавода, грузовики высокой проходимости «Урал», автобусы ЛиАЗ и ПАЗ, белорусские грузовики МАЗ.



Проект соответствует политике государства в сфере экологической безопасности транспортных средств и импортозамещения в российской автомобилестроительной отрасли. Стоимость проекта – свыше 11 миллиардов рублей. Данное производство моторов является одним из самых современных в Европе. Завод оснащен передовым технологическим и инженерным оборудованием, уровень автоматизации производства достигает 90 процентов.



В ноябре 2016 года здесь начали выпускать газовые двигатели ЯМЗ-530 CNG. Торжественный старт производства состоялся в присутствии Президента РФ Владимира Путина. Оснащение транспорта газовыми двигателями позволит значительно повысить экономичность и экологическую безопасность пассажирских и грузоперевозок.



Как сообщил управляющий директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин, предприятие следует тренду цифровизации всего цикла работ. На заводе реализована система подачи комплектующих на конвейер на основании данных, поступающих с линии сборки в автоматизированном режиме. В настоящее время стартует проект по внедрению системы мониторинга производственного оборудования, которая позволит контролировать работу всего оборудования, оценивать производительность, прогнозировать плановую загрузку и ремонты на основании статистических данных.



Справка



Двигатели ЯМЗ-530 соответствуют экологическому стандарту «Евро-4» и «Евро-5» и лучшим мировым образцам по удельной мощности, крутящему моменту, виброакустическим характеристикам и расходу топлива. На данный момент ведется разработка моторов ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-6» для европейских рынков.