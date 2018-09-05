​5 сентября в Правительстве области состоялось расширенное заседание совета по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленности и конкуренции в Ярославской области. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк, заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, представители федеральных ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций, руководители ярославских компаний.



– Развитие конкуренции – это серьезный, неисчерпаемый источник для развития экономики как региона, так и в масштабах РФ. Эту работу мы должны делать совместно, – сообщил Даниил Фесюк. – На первом месте стоит цель – улучшение удовлетворенности потребителей, прежде всего за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и повышения их качества и как следствие снижение цен.



Даниил Фесюк отметил, что Правительство региона уделяет большое внимание вопросам развития конкуренции. В подтверждение он отметил, что область занимает лидирующие позиции в соответствующих рейтингах в ЦФО.



– Я надеюсь, что область не только сохранит свои позиции, но и даже улучшит их, преодолев очередные барьеры. К 2022 году мы должны выйти на те показатели, которые обозначил Президент России Владимир Путин, – сказал Даниил Фесюк.



Мероприятия по содействию развитию конкуренции осуществляются в регионе органами исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления, в том числе реализуются соглашения о внедрении в Ярославской области стандарта развития конкуренции, заключенные между Правительством области и 20-ю муниципальными образованиями.



– Указ Президента России о развитии конкуренции на территории страны вышел 21 декабря 2017 года и сегодня в Ярославской области в полном объеме выполняются соответствующие мероприятия, – рассказала Екатерина Троицкая. – Четко сформулированы и поставлены задачи, цели, к которым мы должны прийти.



В ходе совещания участники обсудили предложения в региональный план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции, а также основные проблемы при его подготовке.



– Необходимо провести работу по организации взаимодействия органов исполнительной власти с федеральными структурами, основными из которых являются Федеральная служба государственной статистики, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба, – сказала Екатерина Троицкая. – Это важно для расчета ключевых показателей развития конкуренции на различных рынках.



Сегодня Правительство региона заключило соглашение о взаимодействии с ФАС России. Среди основных направлений сотрудничества реализация государственной политики по содействию развитию конкуренции в Ярославской области, повышению инвестиционной активности, повышению уровня конкуренции в государственных и муниципальных закупках, повышению информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, соблюдению антимонопольного законодательства.



Справка



С целью развития конкурентной среды в регионе создаются условия для устранения избыточного государственного и муниципального регулирования, снижаются административные барьеры.



В соответствие со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в Ярославской области реализуются мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках. В их числе рынки услуг дошкольного и дополнительного образования, ЖКХ, розничной торговли, услуг связи, культуры, медицинских услуг и др.



Особое внимание в вопросе содействия справедливой и честной конкуренции уделяется малому бизнесу и некоммерческим организациям, для которых необходимо предоставить максимальный доступ к государственным и муниципальным закупкам. Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг для хозяйствующих субъектов. Количество закупок у единственного поставщика при проведении конкурентных процедур постепенно снижается.