​В Любимской центральной районной больнице побывала бригада специалистов областной онкологической больницы, которая провела для жителей района день открытых дверей. Подобные выездные мероприятия организуют уже в течение трех лет. Благодаря этому все желающие за один день могут пройти скрининговое обследование и проверить основные показатели здоровья.



– Это хорошая практика, которая позволяет врачам выявить заболевание на начальной стадии, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации области Руслан Саитгареев. – Сейчас разрабатывается общенациональная программа по борьбе с онкозаболеваниями. Их профилактике, а также выявлению болезни на ранней стадии будет уделено особое внимание. Онкологи продолжат выезжать в те населенные пункты, где у людей нет возможности пройти скрининг. И эту практику мы будет развивать.



В поликлинике Любимской ЦРБ в день открытых дверей принимали маммолог, гинеколог, хирург-онколог, врач ультразвуковой диагностики. Районная администрация организовала транспорт, чтобы попасть к специалистам смогли даже люди из отдаленных деревень. Обследование прошли около ста человек.



Для многих жителей района приезд онкологов – знаковое событие. Выбраться в медучреждения Ярославля не всегда есть возможность. Особенно тяжело такие поездки переносят люди пожилого возраста.



– Мы теряемся в областных больницах, в центрах, – поделилась одна из пациенток Александра Гусева. – Мы привыкли к своей поликлинике. И нам очень приятно, что сегодня нас посетили врачи из онкологической больницы.



– Население района имеет возможность пройти обследование и получить все необходимые рекомендации. В случае необходимости пациенты могут быть направлены в областную онкологическую больницу, – сказала главврач Любимской больницы Татьяна Якунина.



Главная цель таких мероприятий – предотвратить онкологию или выявить ее на ранних стадиях.



– Весь смысл нашего приезда сюда – найти пациентов, у которых предраковое заболевание, и провести их своевременное лечение, чтобы доброкачественная опухоль не развилась дальше в раковую, – пояснил врач-онколог Николай Ахапкин.



Медики уверены, что у населения необходимо развивать онконастороженность. Поэтому при центральной районной больнице в Любиме в ближайшее время начнет работу «Школа здоровья». Врачи больницы на занятиях расскажут, как поддержать свое здоровье и предотвратить появление онкозаболеваний, а также выявить онкологию на раннем этапе, когда шансы на выздоровление высоки.