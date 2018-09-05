​В регионе продолжается создание новой системы оборота твердых коммунальных отходов. С 1 сентября в этом секторе начал работу единый региональный оператор ООО «Хартия».



Для совершенствования системы утилизации ТКО в областном центре на территории ЗАО «Чистый город» запущена мусоросортировочная станция.



– Теперь весь объем твердых коммунальных отходов, поступающих с контейнерных площадок города, проходит сортировку в трех пунктах: ООО «Макраб», ООО «Торгвторма», работавших ранее, и ЗАО «Чистый город», – рассказал начальник отдела оборота ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Это позволяет отобрать все полезные фракции и использовать их при вторичной переработке, а также снизить объемы мусора, вывозимого на полигон «Скоково», не менее чем на 10 процентов.



Мусоросортировочная станция «Чистый город» рассчитана на 160 тысяч тонн ТКО в год. Производственный процесс организован в две смены, что позволяет ежедневно обрабатывать около 150 тонн отходов. С 1 сентября уже рассортировано более 600 тонн, из которых отобраны полезные фракции по четырем направлениям: металл, стекло, бумага и пластик. Материалы, не подлежащие переработке, отправляются на полигон «Скоково». Перед этим их прессуют, что сокращает объемы еще в четыре раза.



– Мы справляемся с нагрузкой, – рассказал представитель ЗАО «Чистый город» Станислав Пименов. – И, хотя обрабатывать поступающие отходы нам приходится параллельно с наладочными работами, уже сейчас понятно, что потенциал мусоросортировочной станции очень велик и мы можем сортировать больше.



По словам Станислава Пименова, технология и производственные мощности позволяют в перспективе проводить выделять 13 фракций.



В ООО «Хартия» отметили, в дальнейшем сортировка твердых коммунальных отходов в Ярославской области станет двухэтапной. На первом этапе жители региона смогут сами разделять мусор на фракции. Для этого на контейнерных площадках будут установлены специальные емкости, предназначенные для сбора пластика, бумаги, стекла, металла. На мусоросортировочных станциях будет обеспечиваться второй этап сортировки отходов.



Справка



Мусоросортировочная станция ЗАО «Чистый город» включает в себя проходную с автовесовой и пунктом радиационного контроля, очистные сооружения дождевых и производственных стоков.



Мусоровозы, груженные ТБО, въезжают на территорию станции через КПП.



Имеются отделения сортировки, прессования ТБО и вторсырья, включая производственные участки прессования отходов и вторсырья, погрузки в автотранспорт брикетированных ТБО и готовой продукции, а также места для складирования готовой продукции.



С 1 сентября ЗАО «Чистый город» принимает ТБО, привозимый мусоровозами ООО «Хартия». Предприятие смогло восстановить деятельность после восьмимесячного перерыва. Численность работников – 80 человек, ведется дополнительный прием сотрудников.