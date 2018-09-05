​Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко встретился с общественниками и интернет-блогерами, чтобы обсудить ремонт дорог в Ярославской агломерации.



Постоянное взаимодействие дорожников с активными жителями региона стало одним из новых подходов к ремонту дорог в последние два года. Губернатор Дмитрий Миронов неоднократно подчеркивал, что объекты не могут быть приняты без общественной оценки, поскольку именно жители городов и районов – главные заказчики работ. Через онлайн-голосование граждане были включены в процесс отбора объектов для ремонта в следующем году.



Члены общественных советов, активисты проекта «Дороги Ярославля» и просто заинтересованные граждане регулярно выезжают на городские и областные объекты ремонта, высказывают замечания и пожелания, в том числе в социальных сетях, следят за соблюдением технологии работ и культурой их производства.



– Регион второй год принимает участие в реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день проект в Ярославской агломерации реализован на 49 процентов, – сообщил Виталий Ткаченко. – Каждое мое утро начинается с отчетов об уложенном асфальте, практически круглосуточно в мессенджеры мне присылают информацию о ходе работ на всех объектах. Для проектного офиса важно и ценно мнение неравнодушных жителей, их взгляд на процесс работ. Я благодарен каждому, кто проявляет беспокойство и сигнализирует нам в случае недочетов, допускаемых подрядчиками. Однако хочу обратиться к вам с просьбой: делать замечания взвешенно, стараться не допускать пустого ажиотажа. Мы готовы выслушать всех.



В течение полутора часов в режиме живого диалога общественники обсуждали с заместителем председателя Правительства, директорами областных и городских департаментов и служб заказчика реализацию проекта в этом году.



– Диалог между властью и общественностью по вопросу ремонта дорог налажен, – сказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. – Такое взаимодействие повышает качество производимых работ. Впереди завершение большого дорожного сезона, и у всех нас одна цель – увидеть по его итогам безопасные и качественные дороги. Встречи, подобные сегодняшней, очень нужны. Они проясняют важные моменты, мы можем обсудить актуальные вопросы. Будем продолжать работу.



Все замечания по итогам дискуссии были занесены в протокол и будут доведены до подрядчиков в ближайшее время.



На этой неделе Виталий Ткаченко также проведет рабочее совещание с общественниками на проспекте Авиаторов в Ярославле, где недавно подрядчик устранял нарушения, зафиксированные активистами.



Справка



На каждом объекте установлены информационные щиты, на которых указаны контактные телефоны организации-подрядчика с фамилией ответственного. В случае если житель зафиксировал нарушение на объекте ремонта, он может обратиться в диспетчерскую МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля – (4852)40-46-90, а также в диспетчерскую службу регионального заказчика ГКУ ЯО «Ярдорслужба» – (4852)78-95-20.