|В департаменте имущественных и земельных отношений прошло очередное заседание комиссии по бесплатному предоставлению участков льготным категориям граждан. Заявителям были предложены земли в Переславском и Ярославском районах. Граждане имели возможность заранее изучить варианты, чтобы принять окончательное решение.
Всего с начала года на 1 сентября департаментом имущественных и земельных отношений и органами местного самоуправления льготным категориям граждан предоставлено 600 земельных участков. В том числе 456 наделов получили многодетные семьи, 71 – молодые семьи, еще 45 – пострадавшие участники долевого строительства. Остальные участки предоставлены гражданам, выбывшим из программы «Молодая семья», федеральным льготникам, спортсменам и ветеранам боевых действий.
– Бесплатное предоставление земельных участков в собственность – важная часть социальной поддержки, которая в Ярославской области оказывается отдельным категориям граждан, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Напомним, встать в очередь на получение земли можно в любом муниципальном районе вне зависимости от места регистрации на территории области. Подробная информация размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков».
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