​7 сентября в регионе пройдут памятные мероприятия, посвященные 7-й годовщине гибели хоккейной команды «Локомотив». Они будут организованы на Леонтьевском кладбище Ярославля, где похоронено большинство погибших игроков и членов клуба, и на месте трагедии, в поселке Туношна. Также традиционно в этот день в храмах состоятся литургии и панихиды.



Напомним, самолет, в котором находились хоккеисты и тренерский штаб ярославского «Локомотива», разбился 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта Туношна. Жертвами трагедии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.



Программа памятных мероприятий:



08.30 – 10.30 – Литургия в Успенском соборе города Ярославля.



10.30 – 11.00 – Панихида по погибшим в Успенском соборе города Ярославля.



12.00 – 12.15 —Панихида на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище города Ярославля.



12.15 – 12.20 – Возложение цветов на Леонтьевском кладбище.



13.00 – 13.20 – Возложение цветов к памятнику «Хоккейное братство».



15.50 – 16.30 – Памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна: панихида, возложение цветов.