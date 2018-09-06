​Утвержден состав общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. В него вошли 9 человек. В их числе – председатель Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вячеслав Сафронов, заместитель декана исторического факультета ЯрГУ кандидат исторических наук Елена Спиридонова, заведующий экспозиционным отделом Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея Виктор Ерохин и другие.



– Мнение общественности мы в обязательном порядке учитываем при разработке всех долгосрочных и важных проектов, а также при решении самых актуальных вопросов, связанных с охраной культурно-исторического наследия, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Общественный совет поможет выстроить взаимодействие органов власти и неравнодушных граждан. Наша общая задача – сделать работу по сохранению памятников максимально эффективной и прозрачной.



Александр Филяев добавил, что благодаря активности жителей региона в ряде случаев удалось предотвратить и пресечь нарушения законодательства в отношении объектов культурного наследия. Особое внимание в рамках взаимодействия с новым органом будет уделено качеству проведения ремонтно-реставрационных работ.



Первое заседание общественного совета департамента охраны объектов культурного наследия состоится 13 сентября. Планируется обсудить организационные вопросы и наметить график работы.



С полным списком членов совета можно ознакомиться здесь: http://www.yarregion.ru/depts/dookn/tmpPages/news.aspx?newsID=83.