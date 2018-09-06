​Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Дзержинском районе Ярославля в рамках программы «Газпром – детям» идет в соответствии с графиком. За последний месяц обустроен котлован, начались устройство монолитных фундаментов и обратная засыпка. Уже к концу года на площадке должен появиться каркас здания.



– Строительство такого объекта в самом крупном и густонаселенном районе областного центра – вопрос стратегический. Комплекс будет работать как для ярославцев, так и для жителей региона, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



ФОК на улице Панина станет крупнейшим в Ярославском регионе. Проектом предусмотрено создание ледовой арены, двух бассейнов – размером 25 на 16 метров и 10 на 6 метров, спортивного и тренажерного залов, зала для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и хореографией.



Напомним, в рамках договоренностей между губернатором Дмитрием Мироновым и главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в регионе по программе «Газпром – детям» будет построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов. Два из них – в Ярославле, по одному – в Угличе, Переславле-Залесском и поселке Семибратово.