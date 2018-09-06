​6 сентября губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с вице-президентом ПАО Сбербанк, председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк Игорем Артамоновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере реализации различных социально-экономических проектов.



– Между Правительством области и Сбербанком России давно уже установлены прочные деловые отношения. Сбербанк традиционно принимает активное участие в кредитовании организаций нашего региона, финансировании социальных и экономических проектов, – сказал Дмитрий Миронов. – Наше сотрудничество – яркий пример успешного государственно-частного партнерства, направленного на решение актуальных для жителей региона вопросов. Взаимодействие выстроено в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе по развитию малого и среднего бизнеса, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, внедрения энергоэффективных технологий, строительства социальных объектов и благоустройства населенных пунктов региона.



Игорь Артамонов отметил успешную реализацию проектов в различных сферах. В частности, речь шла о совместной с ЯрГУ имени Демидова работе по созданию базовой кафедры управления проектами с целью совершенствования уровня практической подготовки студентов по направлениям «Менеджмент» и «Экономика».



– Сбербанк для Правительства Ярославской области стремится стать не только финансовым партнером, но и партнером по внедрению изменений, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы заинтересованы также в развитии современных безналичных технологий с целью повышения комфорта жителей и реализации туристического потенциала региона, в решении потребностей области по оснащению современным медицинским оборудованием, коммунальной техникой.



Особое внимание стороны уделили вопросу строительства детского технопарка «Кванториум» в Ярославле. Работы будут идти при финансовой поддержке ПАО Сбербанк.



Второй в регионе технопарк будет создан на базе градостроительного колледжа. Первый уже год успешно функционирует в Рыбинске, в нем обучаются более 800 ребят. Планируется, что в ярославском «Кванториуме» смогут заниматься более тысячи юных талантов из разных городов области.



– В цифровую эпоху важно для каждого ребенка сделать доступным качественное высокотехнологичное образование, – сказал Дмитрий Миронов. – И мы благодарны вам за помощь в реализации данного проекта и формировании принципиально новых технологий обучения, которые позволят нам воспитывать поколение, подготовленное к вызовам современного мира. Именно такую национальную задачу перед нами ставит Президент Владимир Путин, по инициативе которого в стране создается сеть детских технопарков.



В завершение встречи Дмитрий Миронов пригласил Игоря Артамонова на Дни промышленности области и Ярославский инвестиционный форум. Оба мероприятия пройдут в регионе в IVквартале этого года.