​Ситуация с вывозом мусора из городских округов и муниципальных районов была проанализирована на межведомственном совещании, которое 6 сентября провел заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.



Участие в обсуждении в режиме видео-конференц-связи приняли представители единого регионального оператора в сфере обращения с отходами ООО «Хартия», профильных служб и руководители органов местного самоуправления.



– Правительство области постоянно мониторит деятельность регионального оператора с первого дня его работы, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Контроль многоуровневый, в том числе за процессом установки новых контейнеров и отлаживанием логистических механизмов сбора и вывоза мусора на территории всего региона. Проведение еженедельных совещаний в режиме видео-конференц-связи с главами муниципальных образований и поселений дает возможность отработать проблемные вопросы всесторонне в режиме онлайн.



Отмечено, что одной из главных причин, по которым в первые дни работы регоператора возникли проблемы по сбору и вывозу мусора, стало бездействие со стороны ряда управляющих компаний и подрядчиков в последние дни августа. Именно они в этот период отвечали за предоставление данной услуги населению.



Сейчас реализуется комплекс мер по стабилизации ситуации. Идет работа по усилению мощностей регоператора.



– Помимо нашего собственного парка из 38 единиц техники в области работают еще около 20 машин, – рассказал директор Ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Также увеличен штат сотрудников. Все дополнительные ресурсы мы привлекаем за свой счет. В муниципальных районах для активизации процесса взаимодействия в рамках заключенных договоров начинают работу наши менеджеры.



Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления. Однако сегодня остро встал вопрос содержания контейнерных площадок. Прилегающие к ним территории остаются неубранными даже при условии вовремя вывезенных отходов.



В соответствии с законодательством бремя содержания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий ложится на собственника земельного участка, на котором они расположены. По итогам совещания органам местного самоуправления дано поручение организовать и проконтролировать выполнение данных обязательств.



Кроме того, руководители администраций должны взять на контроль вопрос исключения платы населения за вывоз ТКО из строки платы за содержание жилого помещения. С 1 сентября данная услуга стала самостоятельной коммунальной, и необходимо заранее принять все меры, чтобы исключить возможность двойных платежей.