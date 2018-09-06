​В Пошехонье продолжаются работы по ликвидации аварии на скважине №1. Сегодня утром в результате гидроудара здесь была повреждена труба и выведен из строя насос. Вследствие этого прекратилась подача воды в заречную часть города. Пониженное давление воды специалисты зафиксировали в центральной части города. В юго-западной и северо-западной частях Пошехонья водоснабжение нарушено не было.



К ликвидации аварии привлечены подразделения рыбинского участка ГП ЯО «Северный водоканал» и специальная организация, занимающаяся работами в низкоглубинных скважинах. Ситуация находится на контроле регионального Правительства, департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, ГП ЯО «Северный водоканал», а также главы администрации городского поселения Пошехонье Алексея Румянцева.



Жилые дома и организации, находящиеся в зоне аварии, в том числе общеобразовательная школа №1, обеспечены подвозной питьевой водой. Цистерна курсирует по улице Красноармейской в районе домов №52 и 64, а также в районе дома №35 по улице Комсомольской.



График движения можно узнать по телефонам аварийно-диспетчерской службы ГП ЯО «Северный водоканал»: +7 (4855) 28-33-14, диспетчерской службы ПТП «Пошехонье»: +7 (48546) 2-18-95, +7-980-778-09-94.