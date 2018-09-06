​6 сентября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 40-летию основания ОАО «Волжанин». Поздравить руководство и коллектив предприятия приехали также заместители председателя Правительства региона Валерий Холодов и Максим Авдеев, председатель областной Думы Михаил Боровицкий, руководители администраций Рыбинска и Рыбинского района.



– В настоящее время Ярославская область по объему производства яиц – в пятерке лучших в стране и на первом месте в ЦФО, – отметил Дмитрий Миронов. – Это во многом заслуга именно «Волжанина». Реализуя крупный инвестиционный проект по расширению производства, руководство птицефабрики решает важные социальные задачи: создает новые рабочие места, выплачивает стабильную заработную плату и дарит своим сотрудникам уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что в ближайшее время «Волжанин» поставит запланированный рекорд в полтора миллиарда яиц в год.



Лучшим сотрудникам предприятия Дмитрий Миронов вручил благодарности и почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ и областные награды.



К юбилейной дате в рамках реализации инвестиционного соглашения между Правительством региона и птицефабрикой, подписанного в 2016 году на всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень», на предприятии завершено строительство собственного комбикормового комплекса. Сегодня состоялось его открытие.



– Общая стоимость инвестпроекта – порядка 2,7 миллиарда рублей, – сообщила генеральный директор ОАО «Волжанин» Людмила Костева. – Более половины этой суммы пошло на создание комплекса, который начинает работу. Он способен на 100 процентов обеспечить потребность растущего поголовья птицы в высококачественном комбикорме. Также инвестпроект предусматривает строительство новых цехов. Мы идем в графике.



Валерий Холодов отметил, что аналогов комплекса, открытого «Волжанином», в Ярославской области нет. В него входят комбикормовый завод мощностью до 60 тонн в час, зерновые элеваторы и склады для хранения сырья общей мощностью 90 тысяч тонн, а также склады для хранения готовой продукции мощностью 4 тысячи тонн.



Реализация проекта позволит приблизиться к решению вопроса импортозамещения сырья для масложировой, кондитерской, хлебопекарной промышленности в виде сухих и жидких продуктов переработки яиц. Спрос на эту продукцию существенно повысился в связи с ростом стоимости валют и, соответственно, удорожанием импортных яичных продуктов.



На полную мощность предприятие должно выйти во втором квартале 2019 года.



Справка



ОАО «Волжанин» – современное, высокотехнологичное, динамично развивающееся предприятие, одна из крупнейших птицеводческих компаний России. Все цеха оснащены современным итальянским оборудованием: клеточными батареями, автоматизированными системами кормления птицы и сбора яиц, ниппельной системой поения, ленточным пометоудалением, автоматическим управлением микроклиматом. Разработана и внедрена современная высокоэффективная система менеджмента безопасности пищевой продукции, соответствующая требованиям схемы сертификации FSSC 22000. Эта система признана крупнейшими мировыми производителями пищевой продукции и международными торговыми сетями.



Продукция птицефабрики представлена на рынках и в торговых сетях Ярославской области и соседних регионов. Компания «Волжанин» обладает устойчивой репутацией, которой доверяют крупнейшие международные, федеральные и локальные торговые сети: «Auchan», «X5 Retail Groop», «Тандер», «ГиперГлобус», «7-й континент», «Real», «Metro Cash & Carry» и другие.



В настоящее время по сравнению с 2000 годом производительность труда увеличилась в 6 раз, среднегодовая выручка на одного работника – в 21 раз, количество рабочих мест – с 400 до 850. За последние 6 лет уровень заработной платы увеличился в 1,6 раза.



С вводом новых производственных объектов ОАО «Волжанин» планирует открыть дополнительные вакансии.



За первое полугодие 2018 года предприятие получило государственную поддержку в размере 34,9 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 11 миллионов, из областного – 23,9 миллиона.