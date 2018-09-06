|Ярославскую область посетил руководитель аппарата Российского движения школьников Михаил Телушкин. Он побывал в Некрасовском районе, где на базе загородного оздоровительного комплекса «Березка» проводится областной профильный лагерь «РДШ. Регион 76», а также встретился с руководством регионального департамента образования.
– Ярославская организация сегодня одна из лучших в стране, в первой пятерке в Центральном федеральном округе, – отметил Михаил Телушкин. – Сектор НКО традиционно хорошо развит в регионе, здесь хорошо поставлена работа, и дальше, я надеюсь, будет еще лучше. Мы, со своей стороны, всегда готовы поддержать инициативы и детей, и педагогов.
Официальный старт деятельности регионального отделения РДШ в Ярославской области был дан 29 августа 2016 года. Мероприятие прошло с участием губернатора Дмитрия Миронова.
Ежегодно количество ребят, желающих вступить в ряды регионального отделения Российского движения школьников, увеличивается. Сейчас его участниками являются 7758 учащихся 35 образовательных и детско-юношеских организаций.
В организации определены четыре основных направления деятельности: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность.
– Во время встречи с руководителем аппарата Российского движения школьников мы договорились, что ближайшие мероприятия по развитию организации в ЦФО будут проходить на территории Ярославской области, – отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Кроме того, Михаил Телушкин выразил готовность организовать для нас специальные семинары: эксперты и специалисты РДШ обучат наших педагогов, которые будут заниматься развитием движения. Также аппарат организации будет содействовать нам в деле привлечения бизнеса для социального партнерства.
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