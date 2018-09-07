​Вопросы развития производства автокомпонентов в регионе, содействия инвестиционной и инновационной деятельности предприятий, а также возможности их сотрудничества с автопроизводителями всех уровней обсудили в рамках трехдневного визита представителей Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК) в Ярославскую область. Они также приняли участие в отраслевой конференции, на которой было представлено более 30 компаний.



– В Ярославской области мероприятие с участием НАПАК организовано впервые, хотя подобный формат работы находит свое отражение в координационных советах по производственной кооперации, которые регулярно проводятся на территории нашего региона, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев в ходе рабочей встречи. – Мы проводим активную работу по поиску и привлечению новых крупных заказчиков и доращиванию региональных компаний до высокотехнологичных поставщиков глобально конкурентоспособной импортозамещающей продукции. Уже сегодня нам есть чем гордиться: ведущие производители автокомпонентов уверенно демонстрируют рост объемов производства.



Конференция состоялась во второй день визита делегации в регион. В ней приняли участие руководители инвестиционного блока Правительства области, представители промышленных предприятий и компании – члены ассоциации. В ходе мероприятия была проведена презентация промышленно-инвестиционного потенциала Ярославской области, озвучены актуальные тренды и перечень востребованных комплектующих и технологий в автомобильной промышленности.



В числе перспективных направлений сотрудничества с НАПАК названы подключение к выпуску комплектующих предприятий из смежных отраслей и оборонно-промышленного комплекса, привлечение иностранных инвесторов для реализации проектов в регионе. Также обсуждаются возможности консультационной и организационной поддержки со стороны ассоциации для развития регионального кластера автокомпонентов.



– Сегодня предприятия автомобильной промышленности набирают мощь, ориентируясь на новые направления диверсификации производства, – сказала руководитель комитета по развитию МСП НАПАК, директор союза «Автопром Северо-Запад» Майя Свиридова. – Мы готовы поддержать их в подборе продукции и новых партнеров, развивать новые направления. Западные компании проявляют активный интерес к сотрудничеству с российскими производителями в формате создания совместных предприятий, они ищут новых индустриальных партнеров и готовы к развитию инновационных проектов.



В ходе визита делегация НАПАК посетила производственные площадки ПАО «Автодизель», АО «Кордиант», шинный испытательный центр «Вершина», АО «ТИИР», ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», «SaarGummi Russland LLC», ПАО «Тутаевский моторный завод». На предприятиях были рассмотрены вопросы межкластерной кооперации, расширения рынков сбыта продукции.



Справка



НАПАК – некоммерческое добровольное объединение представителей бизнеса, созданное с целью интеграции отрасли машиностроения в мировую автомобильную промышленность. Как основные задачи ассоциация ставит обмен информацией и укрепление контактов между производителями автокомпонентов, содействие инвестиционной и инновационной деятельности между ними, анализ, стандартизацию, гармонизацию и администрирование производственных процессов и систем управления.