|В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от мусора». С начала мая в еженедельном режиме проводятся субботники, в которых уже приняли участие более 1800 человек, в том числе 700 добровольцев. В результате на землях лесного фонда ликвидировано 100 крупных свалок, убрано более 2200 кубометров мусора.
– Большое количество участников акции – важный результат, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Такая работа имеет большое воспитательное значение, у людей возникает чувство ответственности за состояние природы родного края. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходимы для создания условий роста растений и обеспечения мер пожарной безопасности.
Жители региона могут присоединиться к акции «Очистим лес от мусора». Получить подробную информацию о времени и местах ее проведения можно в департаменте лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 75-92-42.
Ближайшие субботники в рамках акции «Очистим лес от мусора» пройдут:
14 сентября – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества;
21 сентября – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества;
28 сентября – Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.
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