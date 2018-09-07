​В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от мусора». С начала мая в еженедельном режиме проводятся субботники, в которых уже приняли участие более 1800 человек, в том числе 700 добровольцев. В результате на землях лесного фонда ликвидировано 100 крупных свалок, убрано более 2200 кубометров мусора.



– Большое количество участников акции – важный результат, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Такая работа имеет большое воспитательное значение, у людей возникает чувство ответственности за состояние природы родного края. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходимы для создания условий роста растений и обеспечения мер пожарной безопасности.



Жители региона могут присоединиться к акции «Очистим лес от мусора». Получить подробную информацию о времени и местах ее проведения можно в департаменте лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 75-92-42.



Ближайшие субботники в рамках акции «Очистим лес от мусора» пройдут:



14 сентября – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества;



21 сентября – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества;



28 сентября – Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.