​В регионе началась инвентаризация лесных культур. Цель – определение состояния посаженных деревьев, соответствие их планам лесовосстановления. По итогам будет проведено улучшение состояния растений, а также скорректированы планы лесовосстановительных работ на осенний период и на следующий год.



– Инвентаризация лесных культур, высаженных в 2018, 2016 и 2014 годах, проходит с начала сентября по октябрь, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – При осмотре учитываются только жизнеспособные растения, у хвойников – с сохранившимся здоровым верхушечным побегом. Культуры с приживаемостью менее 25 процентов считаются погибшими и подлежат списанию.



В ходе осенней инвентаризации в 2017 году было установлено, что приживаемость лесных культур соответствует норме и составила для растений возраста 1 год 89,6 процента, 3 года – 82,4 процента.



Параллельно идут работы по подбору участков для проведения мероприятий по воспроизводству лесов на неарендованных территориях, обрабатывается почва, ликвидируется сорная растительность, расходующая питательные запасы, необходимые для древесных пород. Предварительная обработка почвы дает возможность преодолеть вымокание саженцев и снижает опасность поражения культур насекомыми-вредителями и патогенными организмами.



Также продолжаются подготовка почвы на площади 250,7 гектара под лесные культуры будущего года и мероприятия по уходу за уже посаженными растениями перед предстоящими зимними холодами на площади 572 гектара.



Первый этап лесовосстановления в регионе был проведен весной, в том числе в рамках всероссийской акции «День посадки леса – 2018». Ее участники высадили более 50 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород на площади 26,5 гектара.



В целом с начала года в Ярославской области за счет средств бюджета посадки проведены на площади 521 гектар неарендованных лесных участков. Благодаря тому, что за последние два года в регионе удалось создать полный цикл лесовосстановления, используются сеянцы, выращенные в даниловском и петровском питомниках. Это дешевле и эффективней – саженцы, не подвергающиеся длительной транспортировке, лучше приживаются.



В октябре в регионе пройдет масштабная акция «Живи, лес!», в рамках которой на землях лесного фонда, а также в парках и скверах планируется высадить около 40 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород. Участие в работе примут арендаторы участков и добровольцы.