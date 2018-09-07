​7 сентября в областной департамент охраны окружающей среды и природопользования поступила информация от граждан о загрязнении жидкими отходами территории лесного массива в районе улицы Маяковского в Ярославле. Проблемы на этом участке были обнаружены ранее 15 августа.



Специалисты выехали на проверку. Новых фактов размещения химических отходов не выявлено.



– На участке, летом подвергшемся загрязнению, ощущается резкий неприятный запах. Возможно, ранее грунт был зачищен не полностью. Направили соответствующий документ в районную администрацию с поручением урегулировать ситуацию, – рассказал председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Кроме того, при общении с местными жителями поступили данные о сжигании покрышек в вечернее и ночное время на прилегающей к микрорайону территории. Это также могло стать причиной неприятного запаха.



По факту, зафиксированному 15 августа, проведен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности населения. Региональное управление Роспотребнадзора исследовало пробы воздуха на территории детского сада 52, расположенного здесь. Превышений предельно допустимых для жилой зоны значений не обнаружено.



Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям по факту совершения противоправного деяния возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование по установлению лиц, причастных к сливу вещества.



Силами подрядной организации, осуществляющей уборку дорожной сети в Заволжском районе, произведено изъятие загрязненного грунта, который в настоящее время временно складирован на специально выделенной площадке до завершения расследования и решения вопроса по его утилизации. Проведена отсыпка места изъятия инертным материалом.