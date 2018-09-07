​8 – 9 сентября главная площадь Переславля-Залесского между улицами Ростовской и Конной станет единым культурным пространством с тематическими мастер-классами, перформансом, арт-объектами, ярмаркой товаров ручной работы, гастрономическими рядами, сценой и большим уличным экраном с проекцией происходящего.



– Фестиваль – новинка осеннего сезона, – отметила директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – В концепции мероприятия использованы и элементы «Первого маркета местной еды», который прошел в Ярославле в минувшие выходные. Также будет акцентирована продукция местных производителей, в том числе и гастрономические изыски. Это показатель того, что формат стритфуда востребован и начинает развиваться в регионе.



Начало работы гастрономических площадок – 12.00. Также в программе – открытый разговор «Соединяя нить времен: прошлое и будущее Переславля-Залесского» с архитектором Еленой Шадунц, уличное цирковое представление с участием артистов цирка Юрия Никулина, танцевальные мастер-классы и флешмоб «Танцующий город», променад-концерт «Фильм, фильм, фильм» с участием артистов музыкальных театров Москвы и Подмосковья и Фестиваль уличного кино.



Лужайка перед зданием администрации и все пространство до улицы Конной превратится в территорию музыки и движения. Здесь пройдут показательные выступления по велотриалу и паркуру, откроются фитнес-класс и арт-площадка граффити.