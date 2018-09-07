​На 13 объектах приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» работы уже полностью завершены. На остальных процесс продолжается. Сегодня председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко проинспектировал ход ремонта автомобильной дороги Ярославль – Шопша.



Протяженность участка, включенного в федеральный проект в этом году, 11 километров. Работы выполняет подрядная организация ООО «Северный поток». В соответствии с условиями контракта ремонт должен был завершиться в августе, но сроки пришлось скорректировать.



– Надо ускоряться, поскольку осталось не так много таких солнечных и сухих дней, – дал поручение подрядчику Дмитрий Степаненко. – Если необходимо, привлекайте дополнительную технику. До 26 сентября вы должны уложиться.



На данной автодороге долгие годы производился только ямочный ремонт. Такие масштабные работы организованы впервые. Контролируют ход работ представители заказчика – государственного казенного учреждения «Ярдорслужба».



– Участок местами сложный. Много производилось ямочного ремонта. Постараемся к концу сентября сдать, – пообещал генеральный директор ООО «Северный поток» Алексей Фирстов. – Были проблемы с поставками материалов. Много работы в городе, в области. Бордюрный камень ждем долго, битум. Сложности есть, но справляемся.



Подрядная организация ООО «Северный поток» уже завершила ремонт автодорог Лесные Поляны – Ярославль, Ярославль – Тутаев (левый берег), «Ярославль – Тутаев» – совхоз «Ярославка», которые также вошли в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Работы были выполнены качественно и в срок.



Всего в рамках проекта в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов – 23 в Ярославле и 7 на прилегающих к нему территориях. Общая протяженность составит более 81 километра. Крайний срок сдачи всех объектов – 10 октября.



– Подрядная организация «Северный поток» выполняет работы на всех семи объектах федерального проекта, расположенных вне Ярославля, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – Принято три объекта. Всего на сегодняшний день введено 13 объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»: три областных и 10 в городе Ярославле.